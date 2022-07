Russia’s elite 331st paras regiment struggle for public assist

The BBC has so far verified the deaths of 62 soldiers from the 331st Guards Parachute regiment: Klim Abramov, Snr Lt Rustem Akhmedyanov, Viktor Baranchikov, Oleg Bedoshvili, Capt (Co Cdr) Yurii Borisov, Snr Lt Ilya Chernyshev, Cpl Yuri Degtaryov, Konstantin Dobrynin, Sasha Dolkin, Maksim Dubov, Sgt Sergei Duganov, Sgt Andrey Dunayev, Kiril Fedoseyev, Artur Imangulov, Lt Yury Inkin, Maksim Ivanov, Snr Lt Nikolai Kirkin, Andrey Kovalevsky, Maj Sergei Krylov, Utemes Kuanshpekov, Artem Kuprichenko, Stanislav Kutelev, Sergey Lebedev, Cpl Yanosh Leonov, Sgt Alexander Limonov, Snr WO Sergei Lobachyo, Nikita Lomakin, Pavel Makarov, Artem Makhov, Cpl Ivan Mamzurin, Cpl Ilya Martynenko, Oleg Melnikov, Comdr Vadim Netuzhilov, Sgt Aleksandr Nikitin, Alexey Ostanin, Lt Lev Ovchinnikov, Maksim Ovchinnikov, Cpl Leonid Panteleyev, Maj Oleg Patskalyev, Sgt Stanislav Petrutik, Cpl Zakhar Polevschikov, Sgt Roman Pomelov, Dmitry Prokopov, Snr WO Pavel Rudenko, Snr Lt Alexander Shalygin, Aleksey…